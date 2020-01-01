Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı
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Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi.

01.01.2020 06:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:52
Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı

ANKARA'nın ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı
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