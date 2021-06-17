Ankara'da alt geçitte patlayan su boruları ulaşımı aksattı
Ankara'nın Sincan ilçesindeki alt geçitte patlayan su boruları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesindeki alt geçitte patlayan su boruları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Tandoğan Mahallesi Ayaş Caddesi'ndeki alt geçitte henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan su boruları, köprü altında büyük su birikintisinin oluşmasına neden oldu.
Alt geçidin trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, biriken suyu tahliye çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir