Ankara'da alışveriş yoğunluğu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da alışveriş yoğunluğu - Haberler
Koronavirüs, Zonguldak, Ankara, Güncel

Ankara'da alışveriş yoğunluğu

Ankara'da alışveriş yoğunluğu (3)YASAK SONRASI SOKAKLAR BOŞ KALDIKoronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından, Ankara'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 04:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 04:12
Ankara'da alışveriş yoğunluğu

Ankara'da alışveriş yoğunluğu (3)

YASAK SONRASI SOKAKLAR BOŞ KALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından, Ankara'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgenin ardından Ankara'daki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, saat 00.00'dan sonra evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Pek çok yerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, dışarıda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.

Ankara'da alışveriş yoğunluğu

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler Haberler
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi bıçakladı Haberler
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi bıçakladı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Tarkan Dilan Çıtak Levent Dörter
Spor Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Ankara'da alışveriş yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 04:32:39. #1.14#
title