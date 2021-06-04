Ankara'da alçıdaki kırık koluna rağmen hırsızlık yapan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ankara'da alçıdaki kırık koluna rağmen hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Ankara'da alçıdaki kırık koluna rağmen hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da bir kolu kırık olmasına karşın bir eve girerek cep telefonu çalan zanlı yakalandı.

Ankara'da bir kolu kırık olmasına karşın bir eve girerek cep telefonu çalan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde oturan Kifayet A'ya ait eve giren hırsız, kendisinin cep telefonunu alarak kaçtı.

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, ikinci kattaki bir evin penceresinden kaçan zanlının görüntüsü tespit edildi. Mehmet E. Ç. olduğu belirlenen zanlının, bir kolunun ise kırık ve alçıda olduğu görüldü.

Olay yerinden bir taksiye binerek kaçan zanlı, kısa sürede yakalanırken, 500 lira karşılığında sattığı cep telefonu ise bulunarak Kifayet A'ya teslim edildi.

Zanlının bir süre önce cezaevinden çıktığı ve çok sayıda sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada
Ankara'da zincir marketten hırsızlık yapmaya çalışan zanlının market görevlisiyle yaşadığı arbede kamerada
Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da alçıdaki kırık koluna rağmen hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 23:54:55. #1.16#

title