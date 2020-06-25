Ankara'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
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Ankara'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı

Ankara'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1'i ağır toplam 2 kişi yaralandı.

25.06.2020 01:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:51

Ankara'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1'i ağır toplam 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi Taşdelen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, Gökhan E, pompalı tüfek ile ateş ederek Bedirhan Ş.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bedirhan Ş, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile ağır yaralanırken Ömer Ş. ise başına aldığı dipçik darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Bedirhan Ş.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ankara'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA

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