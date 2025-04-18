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Ankara'da Akraba Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Ankara'da Akraba Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde akraba iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada B.Y. hayatını kaybetti. C.Y. isimli saldırgan gözaltına alındı.

Ankara'da akraba gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Mamak'ta meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen B.Y. ile C.Y. arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçakla B.Y.'yi ağır yaralayan C.Y. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı B.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Haymana'da toprağa verildi. Saldırgan C.Y. ise yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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