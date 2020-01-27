Ankara'da ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
27.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:56
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Kabaca Mahallesi'nde Külhan Çam'a ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA