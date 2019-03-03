Ankara'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin Seferber Oldular

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Bahçelievler Mahallesi Aşkabat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi fark etti. Bir grup çevre sakini, kediyi bulunduğu yerden indirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla kedinin kaldığı noktaya çıktı. Ancak ürken kedi, zor da olsa kendi imkanlarıyla indi. Meraklı gözlerle olayı izleyen çevre sakinleri, itfaiyenin çabasını alkışladı.

Kaynak: DHA