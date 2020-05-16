Ankara'da ağaçlık alanda yeni doğan bebek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da ağaçlık alanda yeni doğan bebek cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ağaçlık bir alanda, torbaya konarak atılmış yeni doğan bir bebek cesedi bulundu.

Ankara'da ağaçlık alanda yeni doğan bebek cesedi bulundu
16.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:33

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ağaçlık bir alanda, torbaya konarak atılmış yeni doğan bir bebek cesedi bulundu.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde bulunan Şehit Kaya Aldoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek almak üzere evden çıkan bir vatandaş, Şehit Kaya Aldoğan Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada caddedeki ağaçlık alanda poşete konmuş bir bebek cesedi gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, poşette bir erkek bebek cesedi buldu. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Ekipler, bebeğin yeni doğmuş olduğunu tespit etti.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Haber
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Aldatıldığını iddia eden şahıs, çocuklarının önünde eşini öldürdü
Aldatıldığını iddia eden şahıs, çocuklarının önünde eşini öldürdü
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti:...
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Jennifer Aniston
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Avrupa Ali Koç İngiltere
Şu an buradasınız: Ankara'da ağaçlık alanda yeni doğan bebek cesedi bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:10:08. #1.14#
title