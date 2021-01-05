Ankara'da "ağaç kesme" kavgası: 4 yaralı
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Ankara'da "ağaç kesme" kavgası: 4 yaralı

05.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:20
Ankara'da

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, mahalle sakinleri arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, mahalle sakinleri arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Camili Mahallesi'nde muhtar Aytekin Ş. ile mahalle sakinlerinden Raşit Y. arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kadınların da karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serap Ş, Muharrem Ş, Naim Y. ve Raşit Y. sopalarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Muhtar Aytekin Ş. ve Raşit Y'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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