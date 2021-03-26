Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince kent genelinde yabancı uyruklulara yönelik uygulama yapıldı.

Altındağ, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki eş zamanlı uygulamada yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslimi için işlemler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı