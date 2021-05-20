Ankara'da Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 34 Afganistanuyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 34 Afganistan

uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün Altındağ ilçesi ve Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladığını açıkladı. Açıklamada, yakalan şahısların sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı da belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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