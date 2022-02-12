Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı - Haberler
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Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı

ANKARA'da, polis ekiplerince AŞTİ'de yapılan denetimde 30 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, polis ekiplerince AŞTİ'de yapılan denetimde 30 Afgan düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) uygulama yaptı. Polisin denetimlerinde Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmalar sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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