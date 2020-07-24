Ankara'da Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı ANKARA'da, polis ekipleri tarafından yurda kaçak yollarla giren 15 Afgan, yakalandı.

ANKARA'da, polis ekipleri tarafından yurda kaçak yollarla giren 15 Afgan, yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde, kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Afganlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Kaynak: DHA