Ankara'da açık araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye 804 bin 770 lira para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara'da açık araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye 804 bin 770 lira para cezası

02.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:55
Ankara'da açık araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye 804 bin 770 lira para cezası

Ankara'da açık araziye 400 litre kimyasal atık bıraktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye "çevreyi kasten kirletmekten" 804 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Ankara'da açık araziye 400 litre kimyasal atık bıraktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye "çevreyi kasten kirletmekten" 804 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki açık araziye 2 araçla gelen şüpheliler S.K. ve I.K'nin, bölgeye kimyasal atık bıraktıkları bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin araziye 8 tank içindeki 400 litre kimyasal atığı boşaltmaya çalıştıklarını tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi veren ekipler, 2 şüpheliye "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan kişi başı 402 bin 385 lira olmak üzere 804 bin 770 lira idari para cezası uyguladı.

Adli işlem de başlatılan zanlılar S.K. ve I.K'ye ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmak, çekme belgeli aracı trafikte kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından 10 bin 85 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Defne Samyeli Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da açık araziye kimyasal atık bırakan 2 kişiye 804 bin 770 lira para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 10:58:29. #1.14#
title