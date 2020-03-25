Ankara'da acemi erlerin sevkinde üst düzey koronavirüs önlemi Ankara'da acemi erlerin sevkinde üst düzey koronavirüs önlemiANKARA'da, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na acemi eğitimlerini yapmak üzere gelen askerler, koronavirüs önlemleri kapsamında otogar ve havalimanından nizamiyeye kadar iki kez ateşleri ölçülüp, sağlık...

Ankara'da acemi erlerin sevkinde üst düzey koronavirüs önlemi

ANKARA'da, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na acemi eğitimlerini yapmak üzere gelen askerler, koronavirüs önlemleri kapsamında otogar ve havalimanından nizamiyeye kadar iki kez ateşleri ölçülüp, sağlık bilgileri kontrol edilerek kayıt altına alındı. Kayıt ve diğer işlemler sırasında sosyal mesafeyi koruyan acemi erlere, koronavirüs eğitim de verildi.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na Türkiye'nin dört bir tarafındaki askerlik şubelerinden sevk olan acemi erlerin teslim alınması sürecinde, koronavirüs salgınının yayılımını önlemek için üst düzey önlemler alındı. Ankara'ya gelen acemi erler, havaalanı ve otogarda dezenfekte işlemi yapılmış araç ile rütbeli personeller tarafından karşılandı. Koronavirüse karşı ateş ölçümleri yapılan erlerin sağlık bilgileri kontrol edilerek, yurt dışı hikayeleri olup olmadığı soruldu. Acemi erler, daha sonra sosyal mesafe dikkate alınarak bindirildikleri araçla acemi eğitimlerini yapacakları Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na götürüldü. Burada bir kez daha ateş ölçümü yapılıp, sağlık bilgileri kontrol edilen erler, kayıt merkezinde aralarında 2 metre mesafeyi koruyarak kayıt altına alındı.KORONAVİRÜS EĞİTİMİBuradan sağlık muayenesi istasyonuna sevk edilerek diş muayenesi ve genel doktor muayeneleri yapılan askerlere, daha sonra Koronavirüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonunda salgın ile mücadele ve bireysel olarak alacakları tedbirlere ilişkin eğitim verildi. Acemi erler, yine salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı yemekhanede araları birer metre açılan tek kişilik masalarda yemeklerini yedi.AİLELERE KORONAVİRÜS MESAJIAyrıca acemi erlerin ailelerine katılış mesajının yanında, koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklarının sağlığını korumak için tüm tedbirlerin alındığı, bu kapsamda personel izinlerinin kaldırılıp, yapılacak törenlere ziyaretçi davet edilmeyeceğine ilişkin koronavirüs mesajı da gönderildi. Öte yandan eğitim merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlar ve gerekli olan tüm bölgelerin periyodik olarak dezenfekte edildiği, kantin, pastane ve kafeterya hizmetlerinin de hijyen yönünden sürekli kontrol edildiği belirtildi.'PROBLEMLİ OLANLAR SAĞLIK KURULUŞUNA'Nizamiyede acemi erleri karşılayan Yarbay Taner Yılmaz, askerlerin kayıt altına alınması, koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, acemi erlerin nizamiyeden girişlerine kadar iki kez ateşlerinin ölçülüp, sağlık bilgilerinin kontrol edildiğini belirterek, "Özellikle yurt dışı hikayelerinin olup olmadığını sorguluyoruz. Ateşi olan, problemi çıkanlar nizamiyeden içeriye girmeden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kuruluşuna sevk ediliyor. Problemi olmayan erbaş ve erlerimizi ise dezenfekte edilmiş araçlarımızla sosyal mesafeyi koruyarak eğitim merkezimize getirip kayıt altına alıyor ve koronavirüse karşı her şekilde bilinçlendiriyoruz" dedi.Önlemler kapsamında ziyaretlerin iptal edildiğine dikkat çeken Yılmaz, ailelere seslenerek, "Evlatlarınızı vatani görevlerini yapmak için gönderdiniz. Gönlünüz rahat olsun, emanetinizin sadık bekçileriyiz. Yapılacak törenlere ziyaretçi davet edilmeyecektir. Acil ve zorunlu nedenler hariç ziyaretlerinizi belirli bir süre ertelemenizi ve evlatlarımızın sağlığını korumaya yönelik aldığımız bu tedbirlerin uygulanmasında anlayış göstermenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.ERLERDEN 'EVDE KALIN' MESAJI

Şanlıurfa'dan acemi eğitimini yapmak üzere gelen Salih Akça, "Buraya geldiğimizde komutanlarımız virüsten korunmamız için gereken bilgilendirmeleri yaptı. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi 20 saniye detaylı bir şekilde yıkıyoruz. Arkadaşlarımızla sosyal mesafemizi koruyarak geziyoruz. Odalarımızda yataklarımız 3 metre birbirinden uzaklaştırıldı. Aileme selamlarımı iletiyorum. Biz burada güvendeyiz, eğer siz de güvende kalmak istiyorsanız, evde kalın" dedi. Batmanlı Veysel Çelik ise "Biz burada güvendeyiz siz de evden çıkmayın" mesajını iletti.

Kaynak: DHA