Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı
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Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıkma çalışmalarına başlanan Açelya apartmanının çatısı çöktü.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıkma çalışmalarına başlanan Açelya apartmanının çatısı çöktü. Bu sırada iş makinelerinin arızalanması sonucu yıkım çalışmaları ertelendi. Çatının yıkıldığı anlar kamerlara yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanının çatısı, yıkım çalışmaları sırasında ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yetkililer, binanın giriş kısmında yapılan yıkım çalışmalarının ilerlemesi nedeniyle çatının da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkıldığını belirtti.

Çalışmalar sabaha kaldı

Apartmanın çatısının iş makinesiyle binanın giriş kısmına doğru çekilmek suretiyle yıkıldığını belirten yetkililer, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine binadan bir parçanın koparak düştüğünü belirtti. Düşen parçanın iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığını ifade eden yetkililer, yıkım çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildiğini açıkladı.

Açelya apartmanı 30 santim kaydı

Ayrıca sürekli binanın lazer ile ölçümünü yapan yetkililer, Açelya apartmanının yaklaşık 30 santim kaydığını belirtti.

-İHA-

Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı
Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı
Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı
Ankara'da Açelya apartmanının çatısı çöktü, yıkım çalışmaları sabaha kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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