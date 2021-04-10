Ankara'da Açelya Apartmanı için yıkılma riski oluşturanlara soruşturma

Başkentte Açelya Apartmanı'nın çökme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olan inşaatın müteahhidi ile hafriyat şirketi sahibi ve kepçe operatörü mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.