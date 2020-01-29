Ankara'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

29.01.2020 02:38 | Son Güncelleme: 29.01.2020 02:38

Başkentte, Memur-Sen, İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

ABD Büyükelçiliği'nin karşısında toplanan sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcilerinden oluşan grup, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs'e selam, direnişe devam" ve "Filistin için ayaktayız" yazılı dövizlerle ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırılan sözde barış planının yüzyılın yalanı olduğunu belirterek, yüzyıl önce Orta Doğu coğrafyasında emperyalist güçler tarafından yürürlüğe konulan "Büyük İsrail" projesinin gerçekleştirilmek istendiğini vurguladı.

Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı ile Filistin halkının iradesinin yok saydığını ifade ederek, "(Trump) Filistin'e işgal girişimini başka bir boyuta taşımıştır. 1982 yılında yürürlüğe konulan 'Oded Yinon Planı'nı adım adım uyguluyorlar. Yani coğrafyayı kendi içerisinde kristalize edip küçük devletçiklere bölerek, dizüstü çöktürmeye çalışıyorlar. Allah'a yemin olsun ki tek fert kalana kadar diz çökmeyeceğiz." diye konuştu.

"Tek kişi kalsak bile diz çökmeyeceğiz"

Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunun altını çizen Yalçın, İsrail'in bir terör devleti olduğunu ve Kudüs'te hak sahibi olmadığını kaydetti.

İslam ülkelerinin birlik içinde söz konusu plana karşı bir tutum sergilemesinin önemine değinen Yalçın, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bu anlamda üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getireceğine olan inancımı buradan ifade ediyorum. Biz Memur-Sen ailesi olarak asla bu oldu bittilere meydan vermeyecek, diz çökmeyecek, irademizi asla teslim etmeyecek ve Filistinli kardeşlerimizi asla ama asla yalnız bırakmayacağız.Tek kişi kalsak bile diz çökmeyeceğiz.

Bu coğrafyada huzuru temin etmenin yolu emperyalistlerin bu coğrafyadan çekip gitmesidir. Üstlerini ve askerlerini her türlü emperyalist iş birlikçilerini alarak bu coğrafyadan çıkmalıdır. Emperyalistlere, siyonistlere, haydutlara direneceğiz ve mazlum Filistin halkını asla yalnız bırakmayacağız."

"Bu topraklar bizlere emanettir"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını kabul edilemez olduğunu ifade ederek, AGD olarak İsrail devletini tanımadıklarını belirtti.

Filistin topraklarının müslümanlara ait olduğunu dile getiren Turhan, "Dünyadaki müslümanlara 1967'de Filistin için çizdikleri sınırları kabul etmesini istiyorlar. Orası Filistin'in topraklarıdır. Biz oradan vazgeçmeyeceğiz. Kudüs'ün doğusunu başkent yapacaklarmış. Kudüs'ün güneyini, kuzeyini, doğusunu ve batısını hiç kimseye vermeyiz. Bu topraklar bizlere emanettir. " değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara sorumlusu Mustafa Sinan da vakıf olarak her zaman barıştan, adaletten ve insan haklarından yana tavır aldıklarını belirterek, dünyadaki müslümanların bir araya gelmesiyle Filistin sorununun çözülebileceğini kaydetti.

Açıklamanın ardından bir süre İsrail ve ABD aleyhinde slogan atan grup üyeleri, daha sonra büyükelçilik civarından ayrıldı.

Kaynak: AA