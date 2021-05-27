96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi
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96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkentte 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik evin denetlenmesi sonucunda 6 firmaya ve 5 günübirlik eve ceza uygulandı.

Başkentte 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik evin denetlenmesi sonucunda 6 firmaya ve 5 günübirlik eve ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 20-21 Mayıs'ta 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi.

Yapılan kontrollerde, veri girişi yapmayan 6 firma ile bildirimde bulunmayan 5 günübirlik eve 102 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, bir dolandırıcılık şüphelisi de gözaltına alındı.

96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi
96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi
96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi
96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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