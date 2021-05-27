96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi

Başkentte 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik evin denetlenmesi sonucunda 6 firmaya ve 5 günübirlik eve ceza uygulandı.

Başkentte 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik evin denetlenmesi sonucunda 6 firmaya ve 5 günübirlik eve ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 20-21 Mayıs'ta 96 araç kiralama firması ve 462 günübirlik ev denetlendi.

Yapılan kontrollerde, veri girişi yapmayan 6 firma ile bildirimde bulunmayan 5 günübirlik eve 102 bin 468 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, bir dolandırıcılık şüphelisi de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan