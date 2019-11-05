Ankara'da 94 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ operasyonunda Bylock kullandıkları şüphesiyle 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ operasyonunda Bylock kullandıkları şüphesiyle 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da 05/11/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.
KARA KUVVETLERİNE FETÖ OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 14'ünün yakalandığını bildirdi.
(İHA)