Ankara'da 94 parça tarihi eser ele geçirildi

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 94 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde piyasaya tarihi eser sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.İ. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 73 sikke, 15 eski para, 6 yüzük olmak üzere 94 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilirken, A.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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