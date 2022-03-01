Ankara'da 925 bin kaçak ilaç ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da Kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 925 bin 129 kaçak ilaç ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.