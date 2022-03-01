Ankara'da 925 bin adet tıbbi ilaç ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da 925 bin adet tıbbi ilaç ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Ankara'da 925 bin adet tıbbi ilaç ele geçirildi

ANKARA'da, kaçak yollarla piyasaya sürülmeye çalışılan 925 bin 129 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

ANKARA'da, kaçak yollarla piyasaya sürülmeye çalışılan 925 bin 129 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak yollarla piyasaya ilaç sürdüklerinden şüphelendikleri 4 kişiyi takibe aldı. Emniyet ekipleri, yapılan takip sonrasında şüphelilerin Yenimahalle'deki ev ve iş yerlerine dün baskın düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 925 bin 129 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. 4 şüpheli, 'Kaçak yollarla piyasaya ilaç sürmek suretiyle insan sağlığını tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İlaç, Güncel, Haberler

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