Ankara'da 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi - Haberler
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Ankara'da 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

Ankara'da 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildiANKARA'da, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunmasına yönelik operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

Ankara'da 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

ANKARA'da, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunmasına yönelik operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki imal ile ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Yenimahalle ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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