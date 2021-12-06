ANKARA (AA) - Ankara'da, yılbaşı öncesi sahte içki yapımında kullanılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte, kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Yenimahalle ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, sahte veya kaçak içki imalinde kullanılacağı belirlenen, 9 ton etil ve metil alkole el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.