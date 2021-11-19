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Ankara'da 7 bin 100 sikke ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 7 bin 100 sikke ele geçirildi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, jandarmanın gerçekleştirdiği 2 operasyonda, çeşitli dönemlere ait 7 bin 100 sikke ele geçirildi, 7 kişi de gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, jandarmanın gerçekleştirdiği 2 operasyonda, çeşitli dönemlere ait 7 bin 100 sikke ele geçirildi, 7 kişi de gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı'nda M.G., A.O.K., A.C., M.D.'nin 8 Kasım'da; H.S., Z.K., A.Ç.'nin ise dün tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla 7 şüpheli yakalanırken, çeşitli dönemlere ait 7 bin 100 sikke, 1 dedektör, 2 çekiç, 1 manivela demiri ve 2 keski demiri ele geçirildi. Eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Öte yandan jandarmanın Çankaya ilçesinde gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise Ş.Ö. ve A.Ş., uyuşturucu madde satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 6 bin 127 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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