Ankara'da 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi
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Ankara'da 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi

Ankara'da 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir depoda yaptıkları aramalarda 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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