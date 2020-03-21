Ankara'da, 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım durduruldu
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Ankara, Güncel

Ankara'da, 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım durduruldu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlanmalarının geçici süreyle durdurulması kararı alındığını duyurdu.

21.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:27
Ankara'da, 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım durduruldu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlanmalarının geçici süreyle durdurulması kararı alındığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla devletin tüm kurumlarının önlemler aldığı ve almaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Salgın kapsamında Sağlık Bakanlığı ve devletimizin tüm kademeleri tarafından ısrarla evde kalınması ve toplu halde bulunmaların önlenmesi talep edilmesine rağmen Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettikleri gözlenmektedir. Nitekim 20 Mart 2020 tarihinde Ankara'da 65 yaş üstü 36 bin 630 vatandaşımızın raylı sistemler ve otobüsler ile toplu taşımayı ücretsiz kullandığı tespit edilmiştir" denildi.Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımayı artırdığı ve bu durumun salgın riskini artırdığının değerlendirildiğine dikkat çekilerek, "Salgının yayılmasını engellemek ve başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında, Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır" ifadelerini yer verildi.


Kaynak: DHA

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