Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor (2) ALTINDAĞ'DA 28 KİŞİNİN İHTİYACI KARŞILANDIİçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını, Ankara Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu karşılamaya başladı.

ALTINDAĞ'DA 28 KİŞİNİN İHTİYACI KARŞILANDI

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını, Ankara Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu karşılamaya başladı. Bu kapsamda Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca gün içinde yapılan 28 başvuruya cevap verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden vakfa ulaşan, Hacattepe Mahallesi sakini Mevlüdiye B.'nin (72) ihtiyaçları da vakıf çalışanlarınca marketten alınarak, evine teslim edildi.Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serdar Tan, proje kapsamında 7/24 çalışacak ekipler kurulduğunu belirterek, "Bugün bize 28 çağrı geldi. Bu kişilerin ihtiyaçları ekipler tarafından karşılandı. Sadece gıda değil, diğer taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA,

Kaynak: DHA