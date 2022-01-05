Ankara'da 63 sikke ve tarihi 10 obje ele geçirildi

ANKARA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.T.'nin piyasaya sürmeye hazırladığı 63 sikke ve tarihi 10 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan A.T.'nin elindeki tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisini aldı. A.T., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 63 sikke ve tarihi 10 metal obje ele geçirildi. Tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilirken, A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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