Ankara'da 60 işçi yemekten zehirlendi
ANKARA'nın Sincan ilçesinde, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 işçi, tedaviye alındı.
ANKARA'nın Sincan ilçesinde, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 işçi, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. 4 ayrı fabrikada çalışan 60 işçi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alınan işçilerin, yemekten zehirlendiği ileri sürüldü.
- Ankara
Kaynak: DHA
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