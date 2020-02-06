Ankara'da 53 bin 495 kaçak ürün ele geçirildi
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Ankara'da 53 bin 495 kaçak ürün ele geçirildi

ANKARA'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 bin 388 cinsel içerikli ve 31 bin 107 kozmetik ürün ele geçirildi.

06.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:00
Ankara'da 53 bin 495 kaçak ürün ele geçirildi

ANKARA'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 bin 388 cinsel içerikli ve 31 bin 107 kozmetik ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve Keçiören ilçesinde kaçak ürünler olduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada, insan sağlığını tehlikeye sokabilecek 22 bin 388 cinsel içerikli ve 31 bin 107 kozmetik ürün ele geçirildi.Olayla ilgili, 3 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
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