Ankara'da 5 milyon 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Ankara'da 5 milyon 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Ankara'da 5 milyon 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir depo ve 2 araçta yaptıkları aramalarda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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