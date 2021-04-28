Ankara'da 5 milyon 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir depo ve 2 araçta yaptıkları aramalarda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ