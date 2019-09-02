02.09.2019 18:57

Ankara'da 5 kediyi öldüren köpeğe öldüresiye dayak kamerada

ANKARA'da, sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, 5 yavru kediyi köpeği boğarak öldüren pitbull cinsi köpeğini bayıltana kadar dövdü. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, köpeği tekmeleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Sincan ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinden uzaklaşan pitbul cinsi bir köpek, İmka Apartmanı sakinleri tarafından beslenen 5 yavru kediyi boğarak öldürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, köpeğin sahibi olduğu iddia edilen kişi, o anları anbean izledi. Köpeğin sakinleşmesiyle tasmasından tutan kişi, tekmelediği, merdivenlere vurduğu köpeği binadan uzaklaştırdı. Köpeğin tekmelerin şiddetiyle bayıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, köpeği döven kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntüler sosyal medyada büyük topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpeğe şiddet anı

Haber-Kamera: ANKARA/DHA

Kaynak: DHA