Ankara'da, 5 günlük bebeği kaçıran kişi tutuklandı ANKARA'da, yeni doğum yapan anneye "Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen" diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı.

ANKARA'da, yeni doğum yapan anneye "Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen" diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Z.F., 5 gün önce dünyaya getirdiği bebeğiyle emzirme odasında bulunduğu sırada uyuya kaldı. İddiaya göre, bu sırada odada olan S.P., "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen. Bebekle ben ilgilenirim" diyerek bebeği annesinden aldı. Z.F., uyandığında bebeğini ve S.P.'yi bulamadı. Z.F. ve eşi H.A. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından, S.F.'nin taksiye binerek bebeği kaçırdığını tespit etti.Ekipler, S.P.'nin Mamak ilçesindeki evini tespit ederek, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan S.P. ve kardeşi E.D. gözaltına alınırken, bebek de ailesine geri götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüpheli iki kardeşten S.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA