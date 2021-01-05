44 düzensiz göçmen yakalandı
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44 düzensiz göçmen yakalandı

05.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:06

Ankara'da Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler; Altındağ'da 23, AŞTİ'de 11, Gölbaşı'nda 6, Mamak'ta 4 olmak üzere 44 düzensiz göçmeni yakalayarak emniyete götürdü.

Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için çalışma başlatıldı.

44 düzensiz göçmen yakalandı
44 düzensiz göçmen yakalandı
44 düzensiz göçmen yakalandı
44 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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