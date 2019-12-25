Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı

25.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:11

ANKARA'da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu 2 minibüste, 43 kaçak göçmen yakalandı. 2 araç sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen 2 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri A.K. ve U.K. ise gözaltına alındı. Hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılan 2 araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilecek. Van'dan Ankara'ya ve İstanbul'a götürüldüğü belirlenen düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: Kaçak göçmerlerin araçtaki görüntüsü

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA