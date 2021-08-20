Ankara'da 4 kaçak göçmen yakalandı
ANKARA'da, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.
ANKARA'da, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Oğulbey yol kontrol noktasında durdurduğu takside seyahat edenlerin kimlik kontrollerini yaptı. Kontrollerde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 kişi yakalandı. Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 4 kaçağa, toplam 18 bin 984 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı