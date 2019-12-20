Ankara'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 38 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettiği öne sürülen 3 kişi yakalandı.

20.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:50

'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 38 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettiği öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, , ve Pakistan uyruklulardan oluşan bir grubun, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine, Van'dan İstanbul'a gitme hazırlığında olan ve Ankara'dan geçecekleri öğrenilen düzensiz göçmenleri takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda, Gölbaşı sanayi uygulama noktasında durdurulan iki araçtaki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla sürücüler N.B, C.C.P. ve E.S. de gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ankara'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
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