Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı
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Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da polis ekiplerinin yaptığı kontrolde durdurulan 2 minibüste, 37 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:49
Ankara'da 37 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da ekiplerinin yaptığı kontrolde durdurulan 2 minibüste, 37 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki sanayi uygulama noktasında, şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri H.İ.G. ve M.Ç. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülürken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. 


Kaynak: DHA
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