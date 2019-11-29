Ankara'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 37 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

29.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:18
Ankara'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 37 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, , ve Pakistan uyruklulardan oluşan bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini aldı.

Van'dan İstanbul'a gitme hazırlığında olan ve Ankara'dan geçecekleri öğrenilen düzensiz göçmenler ekipler tarafından takibe alındı.

Düzenlen operasyonda, Gölbaşı sanayi uygulama noktasında durdurulan 2 minibüsteki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla sürücüler H.İ.G. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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