Ankara'da 35 yaş üstü kişiler aşılanıyor

ANKARA'da, ülke genelinde olduğu gibi, koronavirüsle mücadelede 35 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlandı.

ANKARA'da, ülke genelinde olduğu gibi, koronavirüsle mücadelede 35 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, aşı programına 35 yaş üstü kişilerin de alındığını duyurdu. Bu kapsamda sistem üzerinden randevularını alanlar, Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Hastanede sırası gelenlere Covid-19 aşıları uygulandı. Aşı yaptırmak için hastaneye gelen Meltem Aydın, "Vatandaşlarımız direkt aşılarını olmaya gelsinler. Beklemeye gerek yok çünkü sağlığı riske atmaya hiç gerek yok. Çalışmalar ortada" dedi.

37 MİLYON 711 BİN 595 AŞI YAPILDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, saat 12.10 itibarıyla uygulanan aşı miktarı, 37 milyon 711 bin 595 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu