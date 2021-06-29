Ankara'da 35 katlı binada yangın paniği
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Ankara'da 35 katlı binada yangın paniği

Ankara'da 35 katlı binada yangın paniği
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Ankara'da 35 katlı binada yangınANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otel ve alışveriş merkezi olarak yapılan inşaat halindeki 35 katlı binanın 33'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Ankara'da 35 katlı binada yangın

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otel ve alışveriş merkezi olarak yapılan inşaat halindeki 35 katlı binanın 33'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Çankaya'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, otel ve alışveriş merkezi olarak yapıldıktan sonra atıl kalan, 35 katlı binanın 33'üncü katından yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Binanın diğer katlarına da yayılan dumanlar, çatıdan yükselirken, çevrede panik oluştu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Binanın 150 milyon dolar maliyetle otel ve alışveriş merkezi olarak yapıldığı, daha sonra standartlarını yükseltmek için Alman Aareal Bank'tan 35 milyon dolarlık kredi kullanıldığı öğrenildi. 560 oda, 1000 kişilik balo salonu, 7 toplantı salonu, spor salonları, açık ve kapalı yüzme havuzları, 1200 araç kapasiteli otopark bulunan binanın sahibi ile bankanın kredi sözleşmesindeki ihtilaf nedeniyle mahkemelik olunduğu ve binanın yargı kararıyla bankaya geçtiği belirtildi.

Görüntü dökümü: Binadan görüntü Genel detay 

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,


Ankara'da 35 katlı binada yangın paniği
Ankara'da 35 katlı binada yangın paniği
Ankara'da 35 katlı binada yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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