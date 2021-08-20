Ankara'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 33'ü Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 33'ü Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Bağcı Mahallesi'nde düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine yapılan araştırmada, Ankara-Niğde otobanında ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu yakalandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenleri bırakan iki araç tespit edildi.

Araçlara Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde el konuldu.

Ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 33 kişi, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Ş.İ, B.C. ve Ü.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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