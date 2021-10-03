Ankara'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte, Afgan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde yapılan uygulamada Afgan uyruklu 34 düzensiz göçmen ile bu kişileri kente getiren bir şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.