Ankara'da 34 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Ankara'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte, Afgan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

ANKARA (AA) - Başkentte, Afgan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde yapılan uygulamada Afgan uyruklu 34 düzensiz göçmen ile bu kişileri kente getiren bir şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

 Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Kubilay Aka Şafak Sezer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Necip Uysal Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da 34 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:36:03. #1.17#