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Ankara'da 33 kaçak göçmen yakalandı

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Ankara'da 33 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim - 2 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Ankara'nın Bala, Şereflikoçhisar, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde yapılan uygulamalarda 1'i çocuk 33 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlere '6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan kişi başı 4 bin 746 TL ceza uygulandı. Düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 1 şüpheli ve 2 organizatör hakkında da adli işlem başlatıldı. Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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