Ankara'da 31 kilogram eroin ele geçirildi

Başkentte, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ekstazi ele geçirildi.

Başkentte, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ekstazi ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, uyuşturucu kullanım ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste bulunan 4 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada, 31 kilo 200 gram eroin, 315 gram ekstazi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamaktan işlem başlatılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan