Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi
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Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

03.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:02
Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. 


Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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