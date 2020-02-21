Ankara'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara polisi tarafından yapılan çalışmalarda Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

21.02.2020 17:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:59
Ankara'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

polisi tarafından yapılan çalışmalarda uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda Afganistan'dan gelen ve kaçak yollarla yurda girdiği anlaşılan 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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